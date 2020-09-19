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Рыбинский маньяк арестован на два месяца

Молчанов был задержан накануне, он дал признательные показания.

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Фото © VK / Виталий Молчанов

Рыбинский городской суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца жителя Ярославской области Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, а также в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ним. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты ведомства продолжают сбор доказательств, указывающих на вину Молчанова, назначен ряд судебных экспертиз. Также будет дана оценка деятельности сотрудников органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение экс-заключённого и проводить с ним профилактические мероприятия.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.

Рыбинскому маньяку предъявили обвинение по трём статьям

Мужчина был задержан накануне, он сознался в расправе над школьницами и заявил о раскаянии.

Мужчину задержали 18 сентября в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера.

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Ранее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.

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