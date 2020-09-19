Рыбинский маньяк арестован на два месяца

Рыбинский городской суд по ходатайству следствия арестовал на два месяца жителя Ярославской области Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, а также в насильственных действиях сексуального характера по отношению к ним. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следователи и криминалисты ведомства продолжают сбор доказательств, указывающих на вину Молчанова, назначен ряд судебных экспертиз. Также будет дана оценка деятельности сотрудников органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение экс-заключённого и проводить с ним профилактические мероприятия.

Как сообщал Лайф, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно несколько дней назад. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. Следствие считает, что 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв.