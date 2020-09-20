От отрицательного баланса до кражи. Названы основные причины блокировки SIM-карт

Вы платите за интернет и звонки, а можно этого не делать. Почему МТС берёт деньги за связь, а DANYCOM и "Сбермобайл" нет Вы, очевидно, видели предложения об оформлении сим-карты с полностью бесплатными звонками, СМС и интернет-связью. Это не привлечение внимания и не приукрашивание фактов. Так и есть. Только эти операторы не вызывают доверия. Как минимум, до этих предложений о них никто не слышал.