От отрицательного баланса до кражи. Названы основные причины блокировки SIM-карт

Если смартфон показывает хороший сигнал сети, но звонки не проходят — вероятно, ваша SIM-карта заблокирована. Об этом рассказал заместитель главы "Роскачества" Илья Лоевский. По его словам, такое может произойти из-за расхождения паспортных данных владельца карты с теми, что указаны в договоре. Среди других причин блокировки симки могут быть кража, перевыпуск без ведома владельца или рассылка спама, когда номер телефона используют для телемаркетинга.
— Более прозаичная причина блокировки — уход счёта в минус или неиспользование номера на протяжении шести месяцев, — заявил Лоевский в беседе с "Российской газетой".
Вы платите за интернет и звонки, а можно этого не делать. Почему МТС берёт деньги за связь, а DANYCOM и "Сбермобайл" нетВы, очевидно, видели предложения об оформлении сим-карты с полностью бесплатными звонками, СМС и интернет-связью. Это не привлечение внимания и не приукрашивание фактов. Так и есть. Только эти операторы не вызывают доверия. Как минимум, до этих предложений о них никто не слышал.
В таких случаях разблокировать SIM-карту можно. Специалист посоветовал связаться с оператором по другому номеру, после чего абоненту, вероятно, предложат подойти с документами в салон связи. Если же оператор отказывается содействовать, то можно смело отправляться в суд.
Ранее Лайф рассказывал про секретные MMI-коды, которые позволяют пользователю телефона узнавать дополнительную информацию без звонков оператору или в условиях отсутствия интернет-связи.