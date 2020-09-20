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МВД Белоруссии сообщило о задержании 430 человек в ходе протестов 19 сентября

Общее число участников 11 протестных акций не превысило 900 человек, уточнили в ведомстве.

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Фото © EPA

На вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 430 человек. Из них 415 участников несогласованных акций были задержаны в Минске. 385 человек уже отпущены, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, 19 сентября на территории страны прошло 14 мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия, в них участвовало свыше 5,6 тысячи человек.

Не откликайтесь на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, — обратилась Чемоданова к белорусам, напомнив об административной и уголовной ответственности.

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В автозак попала и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет".

Накануне в Петербурге возле белорусского посольства прошла акция солидарности.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

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