МВД Белоруссии сообщило о задержании 430 человек в ходе протестов 19 сентября

На вчерашних протестах в Белоруссии правоохранительные органы задержали 430 человек. Из них 415 участников несогласованных акций были задержаны в Минске. 385 человек уже отпущены, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

По её словам, 19 сентября на территории страны прошло 14 мероприятий в поддержку мира, безопасности и спокойствия, в них участвовало свыше 5,6 тысячи человек.

— Не откликайтесь на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, — обратилась Чемоданова к белорусам, напомнив об административной и уголовной ответственности.

Накануне в Петербурге возле белорусского посольства прошла акция солидарности.