На Украине заявили, что Зеленский перечеркнул отношения с Лукашенко из-за "марионеточного режима"

Украинский депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний раскритиковал позицию властей Незалежной по ситуации в Белоруссии. Его заявление было опубликовано на сайте партии.

Кроме того, парламентарий отметил, что власти республики при правлении Александра Лукашенко всегда поддерживали Украину, даже несмотря на "явную пронатовскую позицию" южного соседа, однако во время протестов в Белоруссии в Киеве выразили поддержку оппозиции.

— То, как ведёт себя наша власть, лично у меня ничего, кроме отвращения, не вызывает, — подчеркнул Загородний.

Нардеп также утверждает, что Украина сыграла "существенную роль" в организации протестов в Белоруссии. По его словам, некоторые активисты республики в течение многих лет проходили подготовку в Незалежной.

— Я даже не сомневаюсь, что роль Украины, которая имеет опыт двух "‎цветных революций"‎, в подготовке нынешнего "‎майдана"‎ в Белоруссии весьма существенна. То, что белорусские "‎активисты"‎ в течение многих лет проходили подготовку на Украине, было известно давно, — уточнил депутат Рады.

По мнению Загороднего, действующего президента Украины "заставили перечеркнуть" хорошие отношения с его белорусским коллегой.

— Я прекрасно понимаю, что Владимира Зеленского заставили перечеркнуть его хорошие отношения с Александром Лукашенко. Может, у него лично была другая точка зрения. Но марионеточный режим потому так и называют, что за ниточки дёргает кто-то другой, — резюмировал политик.