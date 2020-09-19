Тихановская пригрозила раскрыть персональные данные белорусских силовиков

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пригрозила раскрыть персональные данные силовиков республики. Об этом она рассказала на своей странице в "Телеграме".

Таким образом она отреагировала на задержания людей в Минске во время сегодняшнего "женского марша". По её словам, в белорусской столице "происходит произвол". Тихановская также отметила, что "смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков".

— Все задержанные должны быть отпущены. Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам ещё придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать, — подчеркнула экс-кандидат на пост президента республики.

В свою очередь в МВД Белоруссии заявили, что располагают технологиями, которые помогут установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке в Интернет личных данных правоохранителей.

— Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных (в утечке личных данных в Интернет. — Прим. Лайфа), — поведала пресс-секретарь органов внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт РИА "Новости".

Ранее на одном из оппозиционных каналов в "Телеграме" были опубликованы личные данные сотрудников правоохранительных органов республики. Ссылка в одном из сообщений вела к списку с якобы данными более тысячи правоохранителей страны и с их датами рождения, должностями, а также местом работы. Второе сообщение канала содержит личную информацию о семи офицерах спецподразделения МВД "Алмаз" с указанием их места прописки, мобильных телефонов, даты рождения. Уточняется, что данные сведения были получены якобы благодаря "киберпартизанам".

До этого в МВД республики заявляли, что персональные данные около 300 милиционеров попали в Сеть после президентских выборов, свыше 250 правоохранителей и их родных подверглись "деструктивному давлению".

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заигрывание Брюсселя со Светланой Тихановской и приглашение её на встречу министров иностранных дел государств, входящих в состав Евросоюза, — вмешательство во внутренние дела Белоруссии.