"Лукашенко в автозак!" В Минске проходит очередной "женский марш" — видео

В Минске сегодня днём начался очередной "женский марш", в котором принимают участие несколько сотен человек. Видео с шествия опубликовал портал Tut.by.

Участницы митинга несут в руках бело-красно-белые флаги и скандируют разные лозунги, например, "Лукашенко в автозак" и "Пошёл вон".

Как сообщает ТАСС, шествие было ранее анонсировано как "блестящий марш", а его организаторы призвали участников приходить в яркой одежде, блёстках и с яркими плакатами. Отмечается, что недалеко от рынка, откуда стартовал марш, были замечены автозаки, но сотрудники правопорядка пока не вмешиваются в происходящее.