"Лукашенко в автозак!" В Минске проходит очередной "женский марш" — видео

Видео © Tut.by
В Минске сегодня днём начался очередной "женский марш", в котором принимают участие несколько сотен человек. Видео с шествия опубликовал портал Tut.by.
Участницы митинга несут в руках бело-красно-белые флаги и скандируют разные лозунги, например, "Лукашенко в автозак" и "Пошёл вон".
Оппозиция в Белоруссии начала составлять чёрный список чиновников и силовиковЕго оппоненты Лукашенко решили обнародовать и передать нескольким странам, в том числе России.
Как сообщает ТАСС, шествие было ранее анонсировано как "блестящий марш", а его организаторы призвали участников приходить в яркой одежде, блёстках и с яркими плакатами. Отмечается, что недалеко от рынка, откуда стартовал марш, были замечены автозаки, но сотрудники правопорядка пока не вмешиваются в происходящее.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.