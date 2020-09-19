Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Лукашенко в автозак!" В Минске проходит очередной "женский марш" — видео

Участницы акции протеста идут по центру белорусской столицы, держа в руках бело-красно-белые флаги и скандируя различные лозунги.

463

Видео © Tut.by

В Минске сегодня днём начался очередной "женский марш", в котором принимают участие несколько сотен человек. Видео с шествия опубликовал портал Tut.by.

Участницы митинга несут в руках бело-красно-белые флаги и скандируют разные лозунги, например, "Лукашенко в автозак" и "Пошёл вон".

Оппозиция в Белоруссии начала составлять чёрный список чиновников и силовиков

Его оппоненты Лукашенко решили обнародовать и передать нескольким странам, в том числе России.

Как сообщает ТАСС, шествие было ранее анонсировано как "блестящий марш", а его организаторы призвали участников приходить в яркой одежде, блёстках и с яркими плакатами. Отмечается, что недалеко от рынка, откуда стартовал марш, были замечены автозаки, но сотрудники правопорядка пока не вмешиваются в происходящее.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. С результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. Кроме того, он обвинил западные страны во вмешательстве во внутренние дела государства.

Выбор редакции