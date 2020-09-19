Пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Европарламента от лица Тихановской и получили приглашение в Брюссель

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Лексус и Вован, позвонили председателю Европарламента Давиду Сассоли и представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и президентом Литвы Гитанасом Науседой. В беседе с "Тихановской" Сассоли признался, что ЕП усиленно работает над новыми антироссийскими санкциями.

— Сейчас я знаю, что это исходит от Европейского совета, они усиленно над этим работают. Я добуду больше информации, но, надеюсь, они закончат достаточно быстро, — ответил глава ЕП на вопрос о том, станет ли помехой для введения санкций против России ситуация с Навальным.

Сассоли пригласил фейковую Тихановскую в Европарламент в начале октября для выступления перед европейскими политиками и пообещал максимально посодействовать в организации визита. Помимо этого пранкеры и председатель ЕП обсудили арест оппозиционерки Марии Колесниковой и двусторонние отношения Белоруссии и России.

Кроме того, Сассоли намекнул на то, что для признания легитимности Тихановской необходимо в том числе вмешательство США. В завершение разговора политик назвал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко "сумасшедшим диктатором".

— Жить с обычными диктаторами опасно, но с сумасшедшими — ещё опаснее. Вот почему нам нужно шевелиться как можно быстрее, — сказал председатель Европарламента.