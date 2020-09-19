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Пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Европарламента от лица Тихановской и получили приглашение в Брюссель

Политик рассказал о планах ЕС ввести новые санкции в отношении Москвы.

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Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / ЕРА / FRANCOIS LENOIR / POOL

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные как Лексус и Вован, позвонили председателю Европарламента Давиду Сассоли и представились экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и президентом Литвы Гитанасом Науседой. В беседе с "Тихановской" Сассоли признался, что ЕП усиленно работает над новыми антироссийскими санкциями.

Сейчас я знаю, что это исходит от Европейского совета, они усиленно над этим работают. Я добуду больше информации, но, надеюсь, они закончат достаточно быстро, — ответил глава ЕП на вопрос о том, станет ли помехой для введения санкций против России ситуация с Навальным.

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При этом оппозиция планирует и дальше устраивать "массовые демонстрации".

Сассоли пригласил фейковую Тихановскую в Европарламент в начале октября для выступления перед европейскими политиками и пообещал максимально посодействовать в организации визита. Помимо этого пранкеры и председатель ЕП обсудили арест оппозиционерки Марии Колесниковой и двусторонние отношения Белоруссии и России.

Кроме того, Сассоли намекнул на то, что для признания легитимности Тихановской необходимо в том числе вмешательство США. В завершение разговора политик назвал действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко "сумасшедшим диктатором".

Жить с обычными диктаторами опасно, но с сумасшедшими — ещё опаснее. Вот почему нам нужно шевелиться как можно быстрее, — сказал председатель Европарламента.

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Участницы акции протеста идут по центру белорусской столицы, держа в руках бело-красно-белые флаги и скандируя различные лозунги.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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