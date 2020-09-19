Захарова назвала вмешательством в дела Белоруссии приглашение Тихановской в Брюссель

Заигрывание Брюсселя с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и приглашение её на встречу министров иностранных дел государств, входящих в состав Европейского союза, — вмешательство во внутренние дела республики. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дипломат указала на нарушение европейскими странами основополагающих норм Устава ООН и принципов Хельсинкского заключительного акта СБСЕ.

— Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в Европе предпочитают не говорить о конституционной реформе, которая могла бы способствовать налаживанию общенационального диалога в республике. Дипломат констатировала, что в Брюсселе сделали ставку на смену действующей белорусской власти путём введения санкций.