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Захарова назвала вмешательством в дела Белоруссии приглашение Тихановской в Брюссель

Курс на смену власти в республике путём введения ограничительных мер всё больше закрепляется в ЕС, подчеркнула дипломат.

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Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Заигрывание Брюсселя с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и приглашение её на встречу министров иностранных дел государств, входящих в состав Европейского союза, — вмешательство во внутренние дела республики. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Дипломат указала на нарушение европейскими странами основополагающих норм Устава ООН и принципов Хельсинкского заключительного акта СБСЕ.

Прикрываясь мнимой заботой о гражданах Белоруссии, Евросоюз, по сути, сам пытается решать за них, как им жить, — подчеркнула Захарова.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили главе Европарламента от лица Тихановской и получили приглашение в Брюссель

Политик рассказал о планах ЕС ввести новые санкции в отношении Москвы.

Она отметила, что в Европе предпочитают не говорить о конституционной реформе, которая могла бы способствовать налаживанию общенационального диалога в республике. Дипломат констатировала, что в Брюсселе сделали ставку на смену действующей белорусской власти путём введения санкций.

Ранее Тихановская заявила об отсутствии будущего у Лукашенко в качестве белорусского лидера.

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