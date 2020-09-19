В Петербурге возле Посольства Белоруссии проходит акция солидарности — видео

В Санкт-Петербурге у Посольства Белоруссии собралось несколько десятков человек в поддержку жителей республики. Видео с места событий оказалось в распоряжении Лайфа.
Собравшиеся у диппредставительства держат в руках бело-красно-белые флаги. Кроме того, несколько человек исполняют песню "Грай" группы "Ляпис Трубецкой", один из основателей которой — известный белорусский оппозиционер Сергей Михалок.
В МИД РФ заявили о незаконности возможных санкций Запада против БелоруссииВ ведомстве отметили, что страны пытаются вмешаться в дела республики, используя площадку ООН.
Ранее музыкант опубликовал видеообращение, в котором потребовал проведения новых выборов президента Белоруссии.
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