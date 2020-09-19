В Петербурге возле Посольства Белоруссии проходит акция солидарности — видео

Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Санкт-Петербурге у Посольства Белоруссии собралось несколько десятков человек в поддержку жителей республики. Видео с места событий оказалось в распоряжении Лайфа.

Собравшиеся у диппредставительства держат в руках бело-красно-белые флаги. Кроме того, несколько человек исполняют песню "Грай" группы "Ляпис Трубецкой", один из основателей которой — известный белорусский оппозиционер Сергей Михалок.