"Установили мировой рекорд". Порошенко пожаловался на количество заведённых на него уголовных дел

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко заявил об увеличении финансирования Государственного бюро расследований из-за количества заведённых на него уголовных дел. Таким образом нынешний президент поощряет его преследование, уверен политик.
Также он отметил, что нынешняя власть не ставит в приоритет развитие Вооружённых сил Украины. Об этом свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год, пояснил Порошенко. Он подчеркнул, что силовые органы, которым всё-таки увеличили финансирование, "используются для преследования оппозиции, волонтёров и патриотов".
"Он — собака". Обнародован разговор Байдена и Порошенко с шутками про ТрампаАмериканский политик откровенно льстил украинскому собеседнику, выставляя его не иначе как отцом нации.
— На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40% выросли расходы на Госбюро расследований. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят за то, что они установили мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире, — цитирует слова экс-президента пресс-служба его политсилы.
По словам политика, этим власть подрывает позиции Украины в международных судах.
Порошенко прокомментировал заведённые на него уголовные делаЭкс-президент Украины также перечислил те факты его биографии, которые сейчас изучаются следствием.
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