"Установили мировой рекорд". Порошенко пожаловался на количество заведённых на него уголовных дел

Также он отметил, что нынешняя власть не ставит в приоритет развитие Вооружённых сил Украины. Об этом свидетельствует сокращение расходов на армию в проекте бюджета на 2021 год, пояснил Порошенко. Он подчеркнул, что силовые органы, которым всё-таки увеличили финансирование, "используются для преследования оппозиции, волонтёров и патриотов".

— На армию и на солдата у них денег нет, а на силовые структуры есть. На 40% выросли расходы на Госбюро расследований. Почему выросли расходы? Потому что их очень любят, а любят за то, что они установили мировой рекорд Гиннесса — против Петра Порошенко возбуждено 58 уголовных дел, больше всего в мире, — цитирует слова экс-президента пресс-служба его политсилы.