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В Петербурге после отравления детей хлором закрыли фитнес-клуб

Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

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Фото © Pixabay

Петербургский спортклуб Fitness House, в котором накануне восемь детей отравились парами хлора, закрыли. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора по городу выявили в фитнес-клубе многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Перми дети массово отравились после посещения бассейна

В пермском бассейне произошло массовое отравление детей. Сразу несколько несовершеннолетних разного возраста почувствовали себя плохо. При этом никто из взрослых на ухудшение самочувствия не жаловался.

Напомним, инцидент произошёл в пятницу. Пятерых пострадавших детей доставили в Филатовскую больницу, у двоих из них была выявлена лёгкая степень отравления парами хлора, у троих — средняя. Сейчас все они находятся в стабильном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщается, что выброс газа произошёл во время группового занятия для детей 2011–2013 года рождения. Всего на занятии находилось 12 человек, четверо не пострадали.

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