В Петербурге после отравления детей хлором закрыли фитнес-клуб

Петербургский спортклуб Fitness House, в котором накануне восемь детей отравились парами хлора, закрыли. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора по городу выявили в фитнес-клубе многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, инцидент произошёл в пятницу. Пятерых пострадавших детей доставили в Филатовскую больницу, у двоих из них была выявлена лёгкая степень отравления парами хлора, у троих — средняя. Сейчас все они находятся в стабильном состоянии.