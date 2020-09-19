В Волгодонске загорелся полигон с бытовыми отходами. На ликвидацию пожара уйдёт неделя — видео

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В Волгодонске загорелся полигон твёрдых бытовых отходов ООО "Экострой-Дон", площадь возгорания составила почти пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Открытое горение идёт на территории 650 квадратных метров, ситуация находится под контролем пожарных.
— Пожар пошёл с компоста "мёртвой зоны" — сначала вспыхнули ветки и листья, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на пищевые отходы. Гореть больше не будет, сейчас всё будем пересыпать и в течение недели ликвидируем, — рассказал начальник обособленного структурного подразделения ООО "Экострой-Дон" Николай Котолевский.
Отмечается, что угрозы для жителей Волгодонска и соседних населённых пунктов нет, расстояние до ближайших домов составляет более шести километров. Причина возгорания устанавливается.
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В тушении задействованы весь личный состав 17-й пожарной части и различная техника.
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