Жителя Подмосковья задержали за попытку убийства рязанской семьи

Жителя Подмосковья задержали за попытку убийства трёх человек, в том числе ребёнка и пенсионера. 16 сентября подозреваемый, находясь в Рязани, напал с ножом на свою 26-летнюю знакомую, с которой познакомился в Сети, а также на её пятилетнего ребёнка и мужчину 69 лет, уточнили в Следственном комитете России.

— Лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевшие, получившие тяжёлые травмы, остались живы, — говорится в сообщении ведомства.

Также в СК отметили, что подозреваемый — житель Московской области 1995 года рождения — проживал в квартире потерпевшей в течение нескольких дней до совершения нападения. В ночь на 16 сентября он нанёс жертвам множество колото-резаных ран ножом и скрылся с места происшествия.

Молодого человека задержали в Подмосковье и уже доставили в Рязань. На него завели уголовное дело о покушении на убийство трёх лиц, в том числе малолетнего. Мотив преступника выясняют в СК.