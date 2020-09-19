На улицах Хабаровска заметили медведя — видео

На кадрах видно, что косолапый бежит очень близко к жилым домам, мимо детской площадки, а затем сворачивает за угол. Что послужило причиной появления Потапыча в городе, неизвестно. Как сообщают местные СМИ, на сигнал отреагировали охотоведы.