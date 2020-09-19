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На улицах Хабаровска заметили медведя — видео

Косолапый пробежал мимо детской площадки совсем рядом с жилыми домами.

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Видео © Instagram / riabir.ru

Жители Хабаровска могли встретить на улицах города настоящего медведя. Путешествия животного попали на видео, которое опубликовали в Сети.

На кадрах видно, что косолапый бежит очень близко к жилым домам, мимо детской площадки, а затем сворачивает за угол. Что послужило причиной появления Потапыча в городе, неизвестно. Как сообщают местные СМИ, на сигнал отреагировали охотоведы.

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