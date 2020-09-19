На улицах Хабаровска заметили медведя — видео

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Жители Хабаровска могли встретить на улицах города настоящего медведя. Путешествия животного попали на видео, которое опубликовали в Сети.
На кадрах видно, что косолапый бежит очень близко к жилым домам, мимо детской площадки, а затем сворачивает за угол. Что послужило причиной появления Потапыча в городе, неизвестно. Как сообщают местные СМИ, на сигнал отреагировали охотоведы.
В Якутии 84-летняя бабушка рыком обратила медведя в бегствоОт косолапого противника пенсионерка спаслась ещё и благодаря найденным в кармане бумаге и спичкам.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале решили убить медведя, который несколько дней терроризировал жителей посёлка.