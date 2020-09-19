В жутком ДТП на Сахалине погибло два человека, ещё пятеро пострадали — видео

На Сахалине в ДТП погибло два человека. Авария произошла в Долинском районе на трассе Южно-Сахалинск — Оха, сообщает Sakhalin.Info со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Как рассказали в полиции, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado столкнулся со встречным автомобилем Toyota Allion, первый отбросило на ближайшие автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero. В результате второго столкновения одна из машин перевернулась и улетела в кювет, водители автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Subaru Forester скончались на месте. Ещё пятеро человек пострадали. Сообщается, что среди них есть ребёнок. О его состоянии пока ничего не известно. На месте ДТП образовалась длинная пробка в обе стороны.