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На Кубани пикап "Иж" разорвало на части после ДТП с грузовиком, один человек погиб — видео

Ещё один пострадавший был госпитализирован.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Абинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием пикапа отечественного производства, а также грузового автомобиля MAN, в результате которого погиб один человек. Лайф публикует видеозапись с места аварии.

Как видно на кадрах, удар был такой силы, что кузов "Ижа" оказался сильно деформирован, а левая сторона, начиная от передней фары, вместе с колесом попросту отсутствует. При этом, по данным Лайфа, в салоне авто в момент столкновения находилось три человека.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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Прибывшие на место медики увезли двух человек, один из пострадавших скончался по пути в больницу, второй находится под наблюдением врачей. Женщина, которая также была в пикапе, от госпитализации отказалась.

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Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.

Ранее Лайф сообщал, что в России за текущий год увеличилось количество ДТП с участием неисправных машин.

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