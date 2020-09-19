На Кубани пикап "Иж" разорвало на части после ДТП с грузовиком, один человек погиб — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Абинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием пикапа отечественного производства, а также грузового автомобиля MAN, в результате которого погиб один человек. Лайф публикует видеозапись с места аварии.

Как видно на кадрах, удар был такой силы, что кузов "Ижа" оказался сильно деформирован, а левая сторона, начиная от передней фары, вместе с колесом попросту отсутствует. При этом, по данным Лайфа, в салоне авто в момент столкновения находилось три человека.

Прибывшие на место медики увезли двух человек, один из пострадавших скончался по пути в больницу, второй находится под наблюдением врачей. Женщина, которая также была в пикапе, от госпитализации отказалась.