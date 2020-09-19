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Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Telegram

Большинство из них не может подключиться к серверам.

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Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

В работе мессенджера Telegram наблюдается крупный сбой. Проблемы с доступом испытывают пользователи по всему миру, но, судя по данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, большинство из них приходится на Белоруссию, Украину, Казахстан, Германию, Италию, Нидерланды, Сингапур и Бразилию.

На сбой работы приложения жалуются и российские пользователи. Наибольшие проблемы испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара и Ростова-на-Дону. Отмечается, что большинство юзеров мессенджера не могут подключиться к серверам, в то время как 6% испытывают проблемы с отправкой сообщений.

В работе Instagram произошёл сбой

В России больше жалоб на работу соцсети поступило от жителей Москвы и Пскова.

Ранее Telegram начал массово без предупреждения удалять каналы с тематикой 18+.

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