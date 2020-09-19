Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram наблюдается крупный сбой. Проблемы с доступом испытывают пользователи по всему миру, но, судя по данным сервиса Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, большинство из них приходится на Белоруссию, Украину, Казахстан, Германию, Италию, Нидерланды, Сингапур и Бразилию.

На сбой работы приложения жалуются и российские пользователи. Наибольшие проблемы испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Краснодара и Ростова-на-Дону. Отмечается, что большинство юзеров мессенджера не могут подключиться к серверам, в то время как 6% испытывают проблемы с отправкой сообщений.