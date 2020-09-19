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Под Самарой внедорожник Toyota упал в реку. Находившиеся в авто не смогли выбраться и погибли

Машина находится на глубине около семи метров.

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Фото © Pixabay

В селе Рождествено Самарской области вечером 18 сентября два человека погибли в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, упавшем в реку с грузовой пристани. По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, тела погибших извлечены из воды.

Личности людей, находившихся в машине, уже установлены. Это 58-летняя Татьяна У. и 47-летний Андрей Е. По основной версии, причиной трагедии стало алкогольное опьянение водителя. Как рассказал очевидец, авто следовало на большой скорости и остановилось в четырёх-пяти метрах от края понтона, а примерно через минуту резко сорвалось с места и упало в воду.

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Сотрудники ДПС вытащили водителя и передали его медикам.

Ранее в Австралии в затопленном автомобиле погибло три человека. По словам очевидцев, машину будто нарочно направили в воду.

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