Под Самарой внедорожник Toyota упал в реку. Находившиеся в авто не смогли выбраться и погибли

В селе Рождествено Самарской области вечером 18 сентября два человека погибли в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, упавшем в реку с грузовой пристани. По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, тела погибших извлечены из воды.

Личности людей, находившихся в машине, уже установлены. Это 58-летняя Татьяна У. и 47-летний Андрей Е. По основной версии, причиной трагедии стало алкогольное опьянение водителя. Как рассказал очевидец, авто следовало на большой скорости и остановилось в четырёх-пяти метрах от края понтона, а примерно через минуту резко сорвалось с места и упало в воду.