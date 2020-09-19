Аналитик раскрыл способы восстановления доступа к заблокированному телефону

Непреднамеренная блокировка собственного гаджета — явление нередкое и весьма досадное. Из ситуации можно выйти двумя путями — штатным или аварийным. Об этом рассказал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

— Ссылка для восстановления пароля может быть выслана на указанный электронный адрес, отправлена в личный кабинет пользователя в социальных сетях или на сайте производителя, — приводит его слова агентство "Прайм".

Однако специалист предупреждает: это идеальный способ решить проблему, однако доступен он не всем, а лишь тем, кто позаботился наперёд и указал необходимые данные. Для остальных же есть "аварийный" вариант возврата к заводским настройкам гаджета или его загрузка в режиме с ограничениями, в котором можно сменить пароль.

Первый способ подразумевает удаление всех данных на устройстве, в том числе обновлений и настроек, а вот во втором есть варианты этого избежать. Однако это зависит от модели телефона и его операционной системы. Садыков указывает, что наилучший выход из подобных ситуаций — это не попадать в них, здесь поможет синхронизация смартфона с личным кабинетом. Так данные становятся независимыми от физического носителя.