Skoda представила новую версию Octavia для России

Крупнейший автопроизводитель из Чехии — Skoda — представил четвёртое поколение своего бестселлера Octavia, заказы на покупку которого теперь принимаются и в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Приём заказов на абсолютно новую Skoda Octavia уже стартовал, — говорится в сообщении.

Автомобиль получил новую оптику, а также задние фонари. Выросло количество пространства в и без того объёмном багажнике — до 578 литров. Под капотом на смену коробке передач DSG пришла Aisin, а топовым двигателем стал двухлитровый TSI мощностью 190 л.с. вместо 1,8-литрового.

В салоне увеличены возможности по настройкам мультимедиа — вплоть до смены внешнего вида ручек на руле. Однако около самого дисплея нет никаких кнопок и ручек — всё регулируется сенсорами. Потенциальному владельцу новинка обойдётся минимум в 1 338 000 рублей — столько придётся выложить за версию с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.