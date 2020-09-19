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Skoda представила новую версию Octavia для России

Вслед за обновлением увеличилась и стоимость автомобиля.

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Крупнейший автопроизводитель из Чехии — Skoda — представил четвёртое поколение своего бестселлера Octavia, заказы на покупку которого теперь принимаются и в России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Инициатива может вступить в силу в 2021 году.

Приём заказов на абсолютно новую Skoda Octavia уже стартовал, — говорится в сообщении.

Автомобиль получил новую оптику, а также задние фонари. Выросло количество пространства в и без того объёмном багажнике — до 578 литров. Под капотом на смену коробке передач DSG пришла Aisin, а топовым двигателем стал двухлитровый TSI мощностью 190 л.с. вместо 1,8-литрового.

В салоне увеличены возможности по настройкам мультимедиа — вплоть до смены внешнего вида ручек на руле. Однако около самого дисплея нет никаких кнопок и ручек — всё регулируется сенсорами. Потенциальному владельцу новинка обойдётся минимум в 1 338 000 рублей — столько придётся выложить за версию с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Ранее Лайф сообщал, что в России назвали самую популярную марку авто 2020 года.

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