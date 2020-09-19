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Вирусолог объяснил опасность российского препарата от коронавируса для беременных

Лекарство за 12 тысяч рублей может быть неэффективным.

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Фото © Pixabay

Российский препарат от коронавируса "Арепливир", который будет стоить от 12 320 рублей за упаковку, опасен для беременных, поскольку может вызвать изменения плода, считает вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Известно, что он (препарат. — Прим. Лайфа) опасен для беременных женщин, потому что может дать изменения плода. Данных по детям и старикам нет. И нет общепринятых надёжных данных о его эффективности при CoViD-19, — рассказал вирусолог агентству Ura.ru.

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Лекарство может появиться в аптеках уже на следующей неделе, цена за одну упаковку будет начинаться от 12 320 рублей.

Альтштейн сравнил "Арепливир" с японским аналогом "Фавипиравиром", на основе которого был создан российский препарат. Он отметил, что оригинал в своё время провалил исследования и не доказал свою эффективность. "Арепливир" же такие испытания не проходил вовсе.

Быстро создать новые лекарства нельзя. На создание лекарств уходят многие годы и миллионы, если не миллиарды долларов, — подчеркнул специалист.

Напомним, накануне стало известно, что лекарство "Арепливир" в рознице будет стоить от 12 320 рублей за упаковку, а появиться на прилавках может уже на следующей неделе.

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