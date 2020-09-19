Вирусолог объяснил опасность российского препарата от коронавируса для беременных

Российский препарат от коронавируса "Арепливир", который будет стоить от 12 320 рублей за упаковку, опасен для беременных, поскольку может вызвать изменения плода, считает вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

— Известно, что он (препарат. — Прим. Лайфа) опасен для беременных женщин, потому что может дать изменения плода. Данных по детям и старикам нет. И нет общепринятых надёжных данных о его эффективности при CoViD-19, — рассказал вирусолог агентству Ura.ru.

Альтштейн сравнил "Арепливир" с японским аналогом "Фавипиравиром", на основе которого был создан российский препарат. Он отметил, что оригинал в своё время провалил исследования и не доказал свою эффективность. "Арепливир" же такие испытания не проходил вовсе.

— Быстро создать новые лекарства нельзя. На создание лекарств уходят многие годы и миллионы, если не миллиарды долларов, — подчеркнул специалист.