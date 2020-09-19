Парад сапсёрферов и показательные выступления. В Москве прошёл фестиваль водных видов спорта — видео

В рамках фестиваля зрители увидели парад сапсёрферов, которые прошли по каналу более четырёх километров, а также соревнования и показательные заезды на гидроциклах, аквабайках и флайбордах. Отмечается, что участниками мероприятия стали более 500 сапбордистов, а также около 20 клубов столицы и других регионов страны. По данным столичного Дептранса, общее число присутствовавших превысило 3600 человек.