Парад сапсёрферов и показательные выступления. В Москве прошёл фестиваль водных видов спорта — видео

В Москве прошёл фестиваль водных видов спорта "Московская акватория". Мероприятие состоялось на Водоотводном канале и стало первым в своём роде в столице, сообщает "Москва 24".
В рамках фестиваля зрители увидели парад сапсёрферов, которые прошли по каналу более четырёх километров, а также соревнования и показательные заезды на гидроциклах, аквабайках и флайбордах. Отмечается, что участниками мероприятия стали более 500 сапбордистов, а также около 20 клубов столицы и других регионов страны. По данным столичного Дептранса, общее число присутствовавших превысило 3600 человек.
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Похожее мероприятие проходило в августе в Санкт-Петербурге. Тогда несколько тысяч участников на сапсёрфах проследовали по рекам Фонтанка и Мойка, а также по Крюкову каналу и каналу Грибоедова.
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