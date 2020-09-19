Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Парад сапсёрферов и показательные выступления. В Москве прошёл фестиваль водных видов спорта — видео

В мероприятии приняли участие свыше 3600 человек.

139

Видеозапись с фестиваля в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Москве прошёл фестиваль водных видов спорта "Московская акватория". Мероприятие состоялось на Водоотводном канале и стало первым в своём роде в столице, сообщает "Москва 24".

В рамках фестиваля зрители увидели парад сапсёрферов, которые прошли по каналу более четырёх километров, а также соревнования и показательные заезды на гидроциклах, аквабайках и флайбордах. Отмечается, что участниками мероприятия стали более 500 сапбордистов, а также около 20 клубов столицы и других регионов страны. По данным столичного Дептранса, общее число присутствовавших превысило 3600 человек.

Сёрфинг по-гатчински. Житель Ленинградской области проверил ремонт дороги на вейкборде — видео

Пользователи положительно оценили смекалку мужчины.

Похожее мероприятие проходило в августе в Санкт-Петербурге. Тогда несколько тысяч участников на сапсёрфах проследовали по рекам Фонтанка и Мойка, а также по Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

Выбор редакции