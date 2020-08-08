Sup-Петербург. "Гигарама" показала карнавал любителей сапсёрфинга в Северной столице

В Санкт-Петербурге состоялся уже пятый по счёту красочный фестиваль сапсёрфинга. Участники проследовали по рекам Фонтанка и Мойка, а также по Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

На сайте "Гигарамы" все желающие могут посмотреть панорамные фото в высоком разрешении с самого фестиваля, на который собралось не менее двух тысяч человек, и даже найти там себя.

Стоит отметить, что большинство участников выбрали для себя необычные костюмы. По рекам люди проезжали в образах принцев и принцесс, Петра I, хоккеистов, различных животных, сказочных персонажей и других.