Sup-Петербург. "Гигарама" показала карнавал любителей сапсёрфинга в Северной столице

В Санкт-Петербурге состоялся уже пятый по счёту красочный фестиваль сапсёрфинга. Участники проследовали по рекам Фонтанка и Мойка, а также по Крюкову каналу и каналу Грибоедова.
На сайте "Гигарамы" все желающие могут посмотреть панорамные фото в высоком разрешении с самого фестиваля, на который собралось не менее двух тысяч человек, и даже найти там себя.
Петербуржец устроил сёрфинг в затопленном лесу на берегу Финского залива — видеоИз-за непогоды в городе даже закрыли дамбу.
Стоит отметить, что большинство участников выбрали для себя необычные костюмы. По рекам люди проезжали в образах принцев и принцесс, Петра I, хоккеистов, различных животных, сказочных персонажей и других.
Организаторы мероприятия провели спринтерские соревнования между сапсёрферами, также состоялся яркий парад участников по рекам в центре Петербурга.