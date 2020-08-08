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Sup-Петербург. "Гигарама" показала карнавал любителей сапсёрфинга в Северной столице

Многие участники выбрали для себя необычные образы, среди которых были Пётр I, принцы, принцессы и сказочные герои.

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В Санкт-Петербурге состоялся уже пятый по счёту красочный фестиваль сапсёрфинга. Участники проследовали по рекам Фонтанка и Мойка, а также по Крюкову каналу и каналу Грибоедова.

На сайте "Гигарамы" все желающие могут посмотреть панорамные фото в высоком разрешении с самого фестиваля, на который собралось не менее двух тысяч человек, и даже найти там себя.

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Из-за непогоды в городе даже закрыли дамбу.

Стоит отметить, что большинство участников выбрали для себя необычные костюмы. По рекам люди проезжали в образах принцев и принцесс, Петра I, хоккеистов, различных животных, сказочных персонажей и других.

Организаторы мероприятия провели спринтерские соревнования между сапсёрферами, также состоялся яркий парад участников по рекам в центре Петербурга.

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