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В Минздраве не ожидают второй волны коронавируса в России

Возможен лишь рост числа заразившихся из-за сезонного фактора, пояснил Чуланов.

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Фото © ТАСС / EPA

Второй волны коронавируса в России не прогнозируется, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости, — заявил он.

Чуланов отметил, что о второй волне CoViD-19 можно будет говорить только тогда, когда завершится первая, а в России пока идёт снижение заболеваемости после начала пандемии. По словам инфекциониста, масштабного роста случаев коронавируса также ждать не стоит.

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Эпидемическая ситуация в субъектах страны складывается по-разному.

Специалист ожидает увеличение числа пациентов с CoViD-19 в России в сентябре – октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей. По его словам, это связано с началом учебного и рабочего года, что приводит к более тесным социальным контактам.

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В их число входят, например, учителя и врачи.

Ранее о начале второй волны эпидемии коронавируса заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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