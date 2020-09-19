В Минздраве не ожидают второй волны коронавируса в России

Второй волны коронавируса в России не прогнозируется, заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

— Мы ожидаем, что всё-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъём заболеваемости, — заявил он.

Чуланов отметил, что о второй волне CoViD-19 можно будет говорить только тогда, когда завершится первая, а в России пока идёт снижение заболеваемости после начала пандемии. По словам инфекциониста, масштабного роста случаев коронавируса также ждать не стоит.

Специалист ожидает увеличение числа пациентов с CoViD-19 в России в сентябре – октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей. По его словам, это связано с началом учебного и рабочего года, что приводит к более тесным социальным контактам.