Бургеры из червей. Учёные ищут альтернативный источник белка для нашей еды: вероятно, им станут беспозвоночные

В Швейцарии бренд Essento уже выпустил на рынок бургеры и закуски из мучных червей, злаков и овощей. А производитель протеиновых порошков придумал протеиновые батончики из сверчков. По мнению The International Platform of Insects for Food and Feed, насекомые содержат минералы, витамины, пищевые волокна и полезные жирные кислоты, которые необходимы человеческому организму.