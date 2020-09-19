Бургеры из червей. Учёные ищут альтернативный источник белка для нашей еды: вероятно, им станут беспозвоночные

Исследователи в поисках альтернативных источников белка для питания человека, чтобы снизить нагрузку на животноводство и на планету. Одна из идей — использование мучного червя, в котором белка много, разводить его несложно и недорого, а преимуществ для пищевой промышленности в этом предостаточно.

Учёные из Университета IUPUI в сотрудничестве с Beta Hatch провели исследование и выяснили, что жёлтый мучной червь подходит для массового производства и потребления. Это позволит удовлетворить мировой спрос на источники белка.

— Человеческое население продолжает расти, и нагрузка на производство белка растёт неустойчивыми темпами, даже не учитывая изменения климата, — говорит доцент биологии IUPUI Кристин Пикард, проводивший анализ.

Мучные черви являются частью рациона многих организмов, например рыб, домашних животных, кур. Учёные предполагают, что в скором времени эти существа понравятся и людям.

В Швейцарии бренд Essento уже выпустил на рынок бургеры и закуски из мучных червей, злаков и овощей. А производитель протеиновых порошков придумал протеиновые батончики из сверчков. По мнению The International Platform of Insects for Food and Feed, насекомые содержат минералы, витамины, пищевые волокна и полезные жирные кислоты, которые необходимы человеческому организму.

Производство мучных червей создаёт компания Bühler. В планах — строительство фермы на 2300 квадратных метров, поскольку спрос на ингредиент растёт год от года.

В это же время побочные продукты, то есть отходы мучного червя, уже используются как натуральные удобрения. В частности, их производит французская компания Ÿnsect.

— В червях действительно много белка. Поэтому люди, которые испытывают себя в диких условиях и устраивают игры на выживание, отлично знают, что личинки насекомых, сверчки, кузнечики или дождевые черви могут им помочь, — говорит эксперт по дикому туризму Юрий Щербаков.

По его словам, самое сложное для неподготовленного человека — пересилить отвращение и принять тот факт, что это полезно. В социальных сетях много рецептов из дождевых червей и разных насекомых для тех, кто любит оказываться в диких условиях.

Биолог Елена Крапивина отмечает, что в рационе человека должен присутствовать белок и аминокислоты, которые есть в мясе. Поэтому черви могут стать альтернативой говядине или свинине, но есть такое решится далеко не каждый человек. К тому же на сегодняшний день тренд на экологичность усиливается и многие люди переходят на растительную пищу, компенсируя белок, например, за счёт орехов.

А на сайтах объявлений есть информация по продаже домашних ферм по разведению мучных червей. Стоит она около 3000 рублей, за эти деньги вы получите площадку для разведения червей и 100–200 особей собственно самих червей на размножение. Также есть десятки статей, как создать ферму своими руками и больше не тратиться на покупку свинины или говядины.

— Если проверять качество животного мяса мы уже умеем, то с червями пока точной информации нет. Поэтому рекомендовать людям котлеты из червяков или личинок я бы не стала. Когда пройдут все испытания и данный продукт станет чем-то не экзотичным, а проверенным, тогда возможно, — добавляет диетолог Екатерина Захарова.