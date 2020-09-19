Модель побрилась налысо из-за болезни, но фанаты уверяют, что она хороша и без волос

28-летняя модель и дизайнер Заралена Джексон из Престона, Великобритания, как-то заметила, что её волосы выпадают сильнее обычного. Девушка начала использовать различные средства и делать укладки, чтобы прикрыть поредевшие места. Но когда проблема ухудшилась, она обратилась к врачу и тот её не обрадовал. Оказалось, что у Заралены развилась алопеция на фоне стресса, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / zaralenajackson

Своим 203 тыс. подписчиков модель об этом рассказала вскользь и больше не упоминала, выкладывая жаркие фото в нижнем белье и купальниках. Но время шло, и ситуация ухудшалась. Заралена решила, что больше так продолжаться не может, и побрилась налысо, честно показав всё поклонникам. Модель поделилась снимками в нижнем белье и с бритой головой, заявив, что не собирается проигрывать болезни.

Фото © Instagram / zaralenajackson

Заралена пояснила, что не хочет, чтобы у подписчиков складывалось ощущение, что у неё всё прекрасно. Она справляется со своим положением, как и все. Иногда бывают хорошие дни, когда девушка принимает себя и просто выбирает, какой парик надеть сегодня. А бывают плохие, когда ей ничего не хочется делать и больше всего — смотреть на себя в зеркало. Но это всё пройдёт, главное — лечиться и верить в себя.

Фото © Instagram / zaralenajackson