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Стюардесса из Питера окрыляет одним лишь взглядом, но это единственное, что остаётся её поклонникам

Хотя подписчиков Алёны не смущает, что она счастливо замужем, предложения руки и сердца регулярно появляются под её фото.

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Фото © Instagram / alenastewardess

Алёне Глуховой 25 лет, более пяти из которых она посвятила небу. Сейчас девушка работает в авиакомпании "Россия"

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Стюардесса сама родом из Санкт-Петербурга, но по долгу службы летает по всему свету, не забывая выкладывать фото из различных живописных мест

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Однако 365 тыс. подписчиков собрались в её инстаграме не для снимков популярных туристических мест

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Всех их привлекла красота Алёны, которую признали официально: девушка владеет титулом "вице-мисс мира" в топе самых красивых стюардесс

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Сейчас девушка замужем и ждёт ребёнка, но подписчикам это не мешает каждый день предлагать ей руку и сердце

Фото © Instagram / alenastewardess

Фото © Instagram / alenastewardess

Деми Роуз сняла во время фотосессии всю одежду, пообещав фанатам устроить рай на земле

Так девушка усложнила и без того сложную жизнь поклонников, но те не стали её в этом упрекать.

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