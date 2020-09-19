Стюардесса из Питера окрыляет одним лишь взглядом, но это единственное, что остаётся её поклонникам

Алёне Глуховой 25 лет, более пяти из которых она посвятила небу. Сейчас девушка работает в авиакомпании "Россия"

Фото © Instagram / alenastewardess

Стюардесса сама родом из Санкт-Петербурга, но по долгу службы летает по всему свету, не забывая выкладывать фото из различных живописных мест

Фото © Instagram / alenastewardess

Однако 365 тыс. подписчиков собрались в её инстаграме не для снимков популярных туристических мест

Фото © Instagram / alenastewardess

Всех их привлекла красота Алёны, которую признали официально: девушка владеет титулом "вице-мисс мира" в топе самых красивых стюардесс

Фото © Instagram / alenastewardess

Сейчас девушка замужем и ждёт ребёнка, но подписчикам это не мешает каждый день предлагать ей руку и сердце