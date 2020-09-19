Алёне Глуховой 25 лет, более пяти из которых она посвятила небу. Сейчас девушка работает в авиакомпании "Россия"
Стюардесса сама родом из Санкт-Петербурга, но по долгу службы летает по всему свету, не забывая выкладывать фото из различных живописных мест
Однако 365 тыс. подписчиков собрались в её инстаграме не для снимков популярных туристических мест
Всех их привлекла красота Алёны, которую признали официально: девушка владеет титулом "вице-мисс мира" в топе самых красивых стюардесс
Сейчас девушка замужем и ждёт ребёнка, но подписчикам это не мешает каждый день предлагать ей руку и сердце
WOW-girls
Стюардесса из Питера окрыляет одним лишь взглядом, но это единственное, что остаётся её поклонникам
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