55-летняя бабушка добавила красок в жизнь и покрыла всё тело яркими тату, потратив 2,5 млн

55-летняя Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, давно работает водителем такси, и её будни нельзя назвать очень насыщенными
Поэтому пять лет назад бабушка решила сделать яркую татуировку на руке. Результат вышел таким удачным, что Керстин просто не смогла остановиться
Теперь у женщины всё тело покрыто узорами. И хоть особого значения у них нет, Керстин призналась, что предпочтение отдавала цветам, бабочкам и черепам
На всё у бабушки ушло около 30 тысяч евро (примерно 2,6 млн рублей), но денег ей было не жалко, пишет Metro
Ведь теперь Керстин себе нравится ещё больше. Как и 95 тысячам фанатов, которые подписаны на неё в "Инстаграме"
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