55-летняя бабушка добавила красок в жизнь и покрыла всё тело яркими тату, потратив 2,5 млн

55-летняя Керстин Тристан из Лейпцига, Германия, давно работает водителем такси, и её будни нельзя назвать очень насыщенными

Фото © Instagram / tattoo_butterfly_flower

Поэтому пять лет назад бабушка решила сделать яркую татуировку на руке. Результат вышел таким удачным, что Керстин просто не смогла остановиться

Фото © Instagram / tattoo_butterfly_flower

Теперь у женщины всё тело покрыто узорами. И хоть особого значения у них нет, Керстин призналась, что предпочтение отдавала цветам, бабочкам и черепам

Фото © Instagram / tattoo_butterfly_flower

На всё у бабушки ушло около 30 тысяч евро (примерно 2,6 млн рублей), но денег ей было не жалко, пишет Metro

Фото © Instagram / tattoo_butterfly_flower

Ведь теперь Керстин себе нравится ещё больше. Как и 95 тысячам фанатов, которые подписаны на неё в "Инстаграме"