Девушка смело показывает обвисшую кожу и растяжки, которые у неё остались после похудения на 68 кг

Микаэле Миллер из Колорадо, США, с детства приходилось бороться с лишним весом. Она пыталась сидеть на диетах, не понимая принципов питания, и ничего не получалось. Зато родители давили на неё с похудением, особенно отец. Он постоянно жестоко проходился по её лишнему весу, и девочка от этого только сильнее полнела, заедая стресс, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / losingtoblooming

Так продолжалось до 25 лет, пока положение Микаэлы не стало совсем плачевным. Она дошла до веса 136 кг, ей было сложно передвигаться — сразу начиналась одышка. Но один случай перевернул всё — у девушки началась сильнейшая аллергическая реакция, которую Микаэла приняла за сердечный приступ. После этого она поняла, что так продолжаться не может. Но диеты не помогали, поэтому девушка решила сделать гастропластику.

Фото © Instagram / losingtoblooming

Иными словами, ей просто уменьшили желудок, чтобы чувство насыщения наступало куда раньше. Но это только звучит легко. На самом деле Микаэле пришлось немало потрудиться для того, чтобы сбросить вес. После операции она отказалась от сладкого и фастфуда, а также села на специальную диету. Несколько раз в неделю девушка занимается спортом, поэтому ей и удалось за четыре года сбросить 68 кг.

Фото © Instagram / losingtoblooming