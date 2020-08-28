Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Девушка смело показывает обвисшую кожу и растяжки, которые у неё остались после похудения на 68 кг

Микаэле до сих пор бывает сложно осознавать, что она больше не самый крупный человек в комнате.

27

Фото © Instagram / losingtoblooming

Микаэле Миллер из Колорадо, США, с детства приходилось бороться с лишним весом. Она пыталась сидеть на диетах, не понимая принципов питания, и ничего не получалось. Зато родители давили на неё с похудением, особенно отец. Он постоянно жестоко проходился по её лишнему весу, и девочка от этого только сильнее полнела, заедая стресс, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / losingtoblooming

Так продолжалось до 25 лет, пока положение Микаэлы не стало совсем плачевным. Она дошла до веса 136 кг, ей было сложно передвигаться — сразу начиналась одышка. Но один случай перевернул всё — у девушки началась сильнейшая аллергическая реакция, которую Микаэла приняла за сердечный приступ. После этого она поняла, что так продолжаться не может. Но диеты не помогали, поэтому девушка решила сделать гастропластику.

Фото © Instagram / losingtoblooming

Иными словами, ей просто уменьшили желудок, чтобы чувство насыщения наступало куда раньше. Но это только звучит легко. На самом деле Микаэле пришлось немало потрудиться для того, чтобы сбросить вес. После операции она отказалась от сладкого и фастфуда, а также села на специальную диету. Несколько раз в неделю девушка занимается спортом, поэтому ей и удалось за четыре года сбросить 68 кг.

Фото © Instagram / losingtoblooming

Но и теперь положение Микаэлы не слишком радужное: после такого похудения у неё осталось много лишней кожи. Девушка не унывает и на фото честно показывает все растяжки и недостатки своего тела. Микаэла считает, что ей всё равно есть чем гордиться и нужно любить себя. Она знает, что не одна такая, и своим примером хочет показать, что в обвисшей коже нет ничего страшного.

"Самая горячая ведущая прогноза погоды" разделась, чтобы показать, что и её фигура далека от идеала

Хоть Янет и усердно занимается спортом, сидя на правильном питании, не всегда возможно добиться безупречного тела.

Выбор редакции

Loading...