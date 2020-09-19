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Блогерша показала лайфхак, как получить самый вкусный напиток в McDonald's, которого нет в меню

На просторах TikTok завирусилось видео, раскрывающее секреты того, как при помощи пары позиций меню McDonald's сделать "напиток богов".

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Кадры из видео © TikTok / ellbrxo

Пользовательница ellbrxo поделилась записью, на которой она готовит напиток, от которого вы, возможно, будете без ума. "Рецепт" простой: нужно всего лишь зайти в "Макдоналдс", купить ванильный молочный коктейль и порцию эспрессо. Дальше дело за малым — только перемешать. По словам девушки, то, что получается, не оставит равнодушным никого.

Видео © TikTok / ellbrxo

Вот так, это очень вкусно. Почти как фраппучино. Вуаля!

ellbrxo

Рецепт настолько простой, что его можно сделать, даже сидя в машине, как это и сделала ellbrxo. Ролик набрал больше четверти миллиона просмотров, и, судя по комментариям, девушка открыла пользователям TikTok новый любимый напиток.

Это мой новый любимый напиток, и он лучше, чем то, что продают в "Старбаксе" за 500 рублей

Пользователь TikTok

Отличная идея! Должно быть, будет ещё круче, если дать кофе сначала остыть

Пользователь TikTok

Кадры из видео © TikTok / ellbrxo

Кадры из видео © TikTok / ellbrxo

Также в комментариях отметились и работники "Макдоналдса" — по их словам, они сами частенько делают себе этот напиток и удивлены, что кто-то ещё знает об этом способе.

Я там работаю и постоянно делаю его себе!!!

Пользователь TikTok

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