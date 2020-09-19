Блогерша показала лайфхак, как получить самый вкусный напиток в McDonald's, которого нет в меню

Мама поделилась гениальным лайфхаком, как в считаные секунды вывести пятно от перманентного маркера Справиться со следом от маркера может показаться невыполнимой миссией, тем более — от маркера перманентного. Однако пользовательница "Фейсбука" поразила всех, когда рассказала, что всё не так сложно, как может показаться. К тому же понадобятся только натуральные средства.