Пользовательница ellbrxo поделилась записью, на которой она готовит напиток, от которого вы, возможно, будете без ума. "Рецепт" простой: нужно всего лишь зайти в "Макдоналдс", купить ванильный молочный коктейль и порцию эспрессо. Дальше дело за малым — только перемешать. По словам девушки, то, что получается, не оставит равнодушным никого.
Видео © TikTok / ellbrxo
Вот так, это очень вкусно. Почти как фраппучино. Вуаля!
Рецепт настолько простой, что его можно сделать, даже сидя в машине, как это и сделала ellbrxo. Ролик набрал больше четверти миллиона просмотров, и, судя по комментариям, девушка открыла пользователям TikTok новый любимый напиток.
Это мой новый любимый напиток, и он лучше, чем то, что продают в "Старбаксе" за 500 рублей
Отличная идея! Должно быть, будет ещё круче, если дать кофе сначала остыть
Кадры из видео © TikTok / ellbrxo
Также в комментариях отметились и работники "Макдоналдса" — по их словам, они сами частенько делают себе этот напиток и удивлены, что кто-то ещё знает об этом способе.
Я там работаю и постоянно делаю его себе!!!
WOW-news
Блогерша показала лайфхак, как получить самый вкусный напиток в McDonald's, которого нет в меню
сегодня в 13:00
Секс-тренерша из Австралии даёт советы мужчинам, взглянув на фото их интимной части тела
сегодня в 09:00
Каждый совершал хотя бы один из 10 перечисленных поступков, не подозревая, что это карается законом
сегодня в 06:00