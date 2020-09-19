В Минске начали отпускать задержанных на "женском марше"

Из Ленинского РУВД белорусской столицы начали отпускать людей, которые были задержаны во время "женского марша". Об этом сообщает портал Tut.by.
— Из Ленинского РУВД начали отпускать задержанных сегодня на "женском марше" девушек. Одна из них рассказала, что на неё составили протокол. Судя по всему, за участие в несанкционированном массовом мероприятии, — говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего в данном РУВД Минска находится примерно 80 задержанных. Стоит отметить, что из Фрунзенского отделения милиции уже выпустили около 25 человек. Кроме того, из Советского и Московского РУВД правоохранители обещают начать отпускать граждан в ближайшее время.
Также отпускают задержанных и из Октябрьского РУВД, однако точных данных о числе доставленных туда протестующих нет.
— Ожидающие спросили у милиционеров, стоящих у ворот, будут ли сегодня выпускать. Сотрудник ответил, [что] да, если человек до этого не привлекался, — сказано в сообщении портала.
Одна из вышедших из отделения милиции девушек рассказала, что с остающимися в данном РУВД "всё нормально".
По некоторым данным, правоохранители задержали сегодня более 300 человек, большинство из них — женщины.
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Напомним, участницы сегодняшнего "женского марша" скандировали разные лозунги, например, "Лукашенко в автозак" и "Пошёл вон".