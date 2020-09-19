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В Минске начали отпускать задержанных на "женском марше"

По некоторым данным, за сегодня в местные РУВД правоохранители доставили более 300 человек.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Из Ленинского РУВД белорусской столицы начали отпускать людей, которые были задержаны во время "женского марша". Об этом сообщает портал Tut.by.

Из Ленинского РУВД начали отпускать задержанных сегодня на "женском марше" девушек. Одна из них рассказала, что на неё составили протокол. Судя по всему, за участие в несанкционированном массовом мероприятии, — говорится в сообщении.

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Собравшиеся держат в руках бело-красно-белые флаги и поют песню группы "Ляпис Трубецкой".

Уточняется, что всего в данном РУВД Минска находится примерно 80 задержанных. Стоит отметить, что из Фрунзенского отделения милиции уже выпустили около 25 человек. Кроме того, из Советского и Московского РУВД правоохранители обещают начать отпускать граждан в ближайшее время.

Также отпускают задержанных и из Октябрьского РУВД, однако точных данных о числе доставленных туда протестующих нет.

Ожидающие спросили у милиционеров, стоящих у ворот, будут ли сегодня выпускать. Сотрудник ответил, [что] да, если человек до этого не привлекался, — сказано в сообщении портала.

Одна из вышедших из отделения милиции девушек рассказала, что с остающимися в данном РУВД "всё нормально".

По некоторым данным, правоохранители задержали сегодня более 300 человек, большинство из них — женщины.

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В автозак попала и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет".

Напомним, участницы сегодняшнего "женского марша" скандировали разные лозунги, например, "Лукашенко в автозак" и "Пошёл вон".

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