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В Минске начались задержания на "женском марше" — видео

В автозак попала и знаменитая "бабуля, которая просто гуляет".

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Видео © Tut.by

В Минске на "женском марше" начались задержания протестующих, об этом сообщают очевидцы. СМИ также публикуют видео с места событий.

ОМОН задержал и знаменитую 73-летнюю активистку Нину Багинскую, которая стала героиней ролика, где она проходит через заблокированный правоохранителями мост с бело-красно-белым флагом со словами "Я гуляю".

Как сообщает Tut.by, в автозаках места хватило не всем, тех, кто не поместился, отпустили.

Видео © LIFE

Один из инцидентов произошёл также рядом с бизнес-центром "Европа". Силовики пытались задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Завязалась потасовка, к байкеру и правоохранителям подошла основная масса протестующих, которым удалось отбить мотоциклиста.

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Собравшиеся держат в руках бело-красно-белые флаги и поют песню группы "Ляпис Трубецкой".

Напомним, участницы сегодняшнего "женского марша" скандировали разные лозунги, например "Лукашенко в автозак!" и "Пошёл вон".

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