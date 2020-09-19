В Минске начались задержания на "женском марше" — видео

В Минске на "женском марше" начались задержания протестующих, об этом сообщают очевидцы. СМИ также публикуют видео с места событий.

ОМОН задержал и знаменитую 73-летнюю активистку Нину Багинскую, которая стала героиней ролика, где она проходит через заблокированный правоохранителями мост с бело-красно-белым флагом со словами "Я гуляю".

Как сообщает Tut.by, в автозаках места хватило не всем, тех, кто не поместился, отпустили.

Видео © LIFE

Один из инцидентов произошёл также рядом с бизнес-центром "Европа". Силовики пытались задержать одного из мотоциклистов, проезжавших мимо и сигналивших участницам акции. Завязалась потасовка, к байкеру и правоохранителям подошла основная масса протестующих, которым удалось отбить мотоциклиста.