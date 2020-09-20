В Москве с подростка "сняли порчу" за восемь миллионов рублей

Подросток в Москве стал жертвой неизвестного афериста, который предложил 17-летнему парню снять порчу. В обряде должны были участвовать не только наличные, но и украшения.

В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница столицы, сообщает агентство городских новостей "Москва". Со слов женщины, неустановленное лицо обмануло и злоупотребило доверием её 17-летнего сына, предложив провести ритуал с деньгами и драгоценностями по снятию порчи.

Подросток взял дома и добровольно передал злоумышленнику в сквере на лавочке на улице Садовая-Кудринская около трёх миллионов рублей и драгоценности примерно на пять миллионов рублей. Никакого обряда, конечно, не было. Мошенник скрылся. По данному факту полиция проводит проверку.