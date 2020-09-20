Полицейские о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не встал

Житель Ярославской области Виталий Молчанов, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, досрочно освободился из тюрьмы почти за год до трагедии в Рыбинске. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Молчанова осудили 29 февраля 2009 года на одиннадцать лет по статьям "Убийство", "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы". Однако он вышел по УДО из колонии в Екатеринбурге 15 ноября 2019 года, то есть на десять месяцев раньше окончания срока, а в январе 2020 года устроился на работу на Рыбинский кабельный завод.

В декабре 2019 года после освобождения Молчанова должны были поставить на контроль по административному надзору в ОВД микрорайона "Переборы", но этого сделано не было. Более того, полицейские даже не были знакомы со злоумышленником. По словам собеседника, на участок, где жил маньяк, жалоб не поступало.