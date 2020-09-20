Полицейские о нём даже не знали. Рыбинский маньяк досрочно вышел из тюрьмы почти за год до расправы над детьми, но на учёт так и не встал

Житель Ярославской области Виталий Молчанов, которого обвиняют в убийстве и изнасиловании детей сожительницы, досрочно освободился из тюрьмы почти за год до трагедии в Рыбинске. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Молчанова осудили 29 февраля 2009 года на одиннадцать лет по статьям "Убийство", "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы". Однако он вышел по УДО из колонии в Екатеринбурге 15 ноября 2019 года, то есть на десять месяцев раньше окончания срока, а в январе 2020 года устроился на работу на Рыбинский кабельный завод.
За время поисков рыбинского маньяка удалось найти 12 человек, находившихся в розыскеВсе задержанные в ходе операции были доставлены в полицию до момента рассмотрения материалов дел в суде.
В декабре 2019 года после освобождения Молчанова должны были поставить на контроль по административному надзору в ОВД микрорайона "Переборы", но этого сделано не было. Более того, полицейские даже не были знакомы со злоумышленником. По словам собеседника, на участок, где жил маньяк, жалоб не поступало.
Теперь рыбинская прокуратура начала проверку в отношении участковых Переборского отдела полиции по статье о халатности. Правоохранителей проверят на предмет исполнения служебных обязанностей и небрежного отношения к службе, которое повлекло гибель двоих детей.
"Раскаиваюсь! Не понимаю, почему сделал". СКР показал кадры допроса рыбинского маньякаРанее мужчина признался, что употреблял алкоголь перед жестокой расправой над детьми.
Напомним, о жутком убийстве двух девочек 8 и 14 лет в Рыбинске стало известно 15 сентября. Тела детей нашла вернувшаяся с работы мать. Её сожитель, который был судим за тяжкие преступления, сбежал. По данным следствия, 40-летний Виталий Молчанов надругался над детьми, жестоко расправился, а затем расчленил своих жертв. Мужчину задержали 18 сентября в том же микрорайоне, где было совершено преступление. Он дал признательные показания и рассказал о событиях рокового вечера. Ему предъявили обвинение по трём статьям и арестовали на два месяца.