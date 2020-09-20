В Латвии оценили последствия от потери грузов из России

Председатель правления Латвийской железной дороги Марис Клейнбергс назвал причины падения грузопотока. Предприятие намерено его увеличить, но прежних объёмов ждать не стоит, сообщает Baltic Course.

По его словам, объём перевозок упал из-за перенаправления Россией грузов в собственные порты. Раньше они составляли до 70% грузов, перевезённых по железным дорогам Латвии. Спад случился из-за снижения объёма перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.

— Спад объёма грузоперевозок произошёл по нескольким причинам, но главная заключается в том, что всё больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луга, — объяснил Марис Клейнбергс.

Он добавил, что в этом году планируется перевезти примерно 25 миллионов тонн грузов. Несмотря на такие объёмы, это примерно в два раза меньше, чем в предыдущем году. В ближайшие годы ожидается небольшой рост, но пока нет возможности заместить потерянные объёмы грузов из России.