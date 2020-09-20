В МИД РФ ответили на заявления Вашингтона о восстановлении санкций против Ирана

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало заявления Вашингтона о восстановлении ранее отменённых санкций Совбеза ООН в отношении Ирана.
— Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам, — сказано в сообщении ведомства.
Трамп пригрозил ответить на атаку Ирана на США "в 1000 раз более масштабно"Также президент США оправдал убийство иранского генерала Сулеймани, назвав его террористом.
В МИД отметили, что Штаты вводят мировое сообщество в заблуждение, а своими спекуляциями на тему ограничительных мер наносят серьёзный удар по авторитету Совета Безопасности ООН. Ведомство призвало Вашингтон прекратить высказывания по поводу Ирана от имени СБ ООН.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в своём докладе пообещал, что Вашингтон в ближайшее время примет меры против Ирана, а также против стран, препятствующих восстановлению санкций в отношении Тегерана, которые активно навязывает Белый дом.
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