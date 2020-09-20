В МИД РФ ответили на заявления Вашингтона о восстановлении санкций против Ирана

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало заявления Вашингтона о восстановлении ранее отменённых санкций Совбеза ООН в отношении Ирана.

— Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам, — сказано в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что Штаты вводят мировое сообщество в заблуждение, а своими спекуляциями на тему ограничительных мер наносят серьёзный удар по авторитету Совета Безопасности ООН. Ведомство призвало Вашингтон прекратить высказывания по поводу Ирана от имени СБ ООН.