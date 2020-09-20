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На Украине собака откусила гениталии двухлетнему малышу в его день рождения

Пострадавшему уже провели несколько операций.

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Фото © "Информатор.Днепр"

Шокирующий инцидент произошёл 18 сентября в украинском городе Селидово Донецкой области. Там разъярённая собака откусила двухлетнему мальчику гениталии. Ребёнок находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщает "Информатор.Днепр", трагедия произошла в день рождения малыша. Пока его родители занимались домашними делами, ребёнок вышел во двор, где на него напала домашняя овчарка. Собака мёртвой хваткой вцепилась в мальчика, разодрав паховую область и бедренную часть ноги.

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Специалист настоятельно порекомендовал не пренебрегать вакцинацией от бешенства.

Пострадавшего в сопровождении известного детского анестезиолога доставили в мобильный госпиталь, откуда военным вертолётом экстренно отправили в детскую клиническую больницу Днепра. Малышу уже сделали несколько операций, восстановив разорванные сосуды, сохранив от ампутации ногу и удалив повреждённые ткани. Ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии.

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