Австралиец лишился детородного органа после того, как подхватил в больнице инфекцию

В Австралии 70-летний местный житель лишился детородного органа после того, как подхватил в больнице инфекцию, вызванную плотоядными бактериями. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Уточняется, что мужчина попал в медучреждение ещё несколько лет назад. Там он провёл около недели и за это время заразился некротическим фасциитом.

Как утверждает австралиец, медики не оценили опасность его состояния и своевременно не приняли нужных мер. Мужчине не сразу были прописаны антибиотики, его не перевели в другую больницу, где бы он мог пройти специализированное лечение. В итоге заболевание начало прогрессировать, и врачи были вынуждены ампутировать мужчине детородный орган.

Стоит отметить, что у него после случившегося начало развиваться посттравматическое стрессовое расстройство и обострилась депрессия.