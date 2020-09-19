Неизвестные отправили Трампу посылку с ядом внутри

Президенту США Дональду Трампу отправили посылку, внутри которой находилось ядовитое вещество рицин. Об этом со ссылкой на источники в органах внутренних дел сообщает телеканал CNN.
ФБР обнаружило двенадцатую посылку с бомбой на имя экс-директора Нацразведки СШАПодозрительный пакет был найден неподалёку от офиса CNN в здании Time Warner на Манхэттене.
Подтвердить наличие отравляющего вещества, которое получают из касторовых бобов, удалось при помощи двух проведённых тестов. Отмечается, что, прежде чем попасть в Белый дом, вся почта проходит предварительную проверку.
СМИ: Американка призналась, что отправляла Обаме заминированную посылкуНайти злоумышленницу сотрудникам ФБР удалось благодаря волоску её кошки, прилипшему к одной из посылок.
Расследованием инцидента занимаются ФБР и Секретная служба США.