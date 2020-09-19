Россиянам рассказали о неожиданном факторе, влияющем на стоимость ОСАГО

Центробанк официально одобрил введение "иных факторов" к оценке риска попадания в аварии, согласно которым может изменяться стоимость ОСАГО. В их число входит и пол водителя. И женщины будут платить больше. Новые правила тарификации страховки начали действовать в России с конца августа. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Как отмечает издание, ЦБ позволил страховым компаниям самим выбирать критерии для оценки водителя, однако запретил включать в них национальность, религию, политические убеждения и должность. Также были установлены минимальный базовый тариф и максимальный базовый тариф, заходить за рамки которых нельзя.

Некоторые эксперты заявили, что оценивать по полу автомобилистов нельзя, и назвали переплату для женщин несправедливой. Однако в страховых компаниях считают такое решение вполне нормальным.

— В спорте есть отдельно женские и мужские соревнования — и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий. Аналогично и страховщики вправе использовать те тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца, — заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Как отметили в ЦБ, лишь несколько страховых компаний планируют ввести оценку по половому признаку. Они действуют последовательно и устанавливают минимальные различия в базовой ставке тарифа. Также в ведомстве пообещали следить за ситуацией и в случае необходимости вернуться к обсуждению данного вопроса.