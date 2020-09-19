В Новосибирске с разницей в месяц родились двойняшки

В Новосибирске на свет появились двойняшки, однако один мальчик родился ещё месяц назад. Как сообщает "Комсомольская правда", одного из малышей вынашивала родная мать, а второго — суррогатная.
Пять лет назад у семьи из Казахстана родился первенец. Некоторое время спустя пара решилась на второго ребёнка, однако у женщины не получалось забеременеть. После продолжительного лечения врачи посоветовали супругам обратиться за помощью к суррогатной матери.
— Когда малышу, которого вынашивала суррогатная мама, делали первое УЗИ, биологические родители сообщили, что родная мама тоже беременная, — рассказала куратор суррогатного материнства Ольга Патрина.
В Мьянме родился двухголовый мальчикВсе органы новорождённого функционируют нормально, сейчас недоношенного кроху выхаживают в реанимации.
В клинике добавили, что подобные случаи часто встречаются в медицинской практике. Женщина, которая долгое время испытывала стресс из-за невозможности забеременеть, после обращения к суррогатной маме расслабляется, что положительно влияет на её организм.
Семья очень рада такому необычному пополнению и уже выбирает, какой день рождения из двух запишут в документы — в августе или сентябре. По закону мальчики считаются двойняшками. Отмечается, что малыши похожи друг на друга и на папу.
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