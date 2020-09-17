В Мьянме родился двухголовый мальчик

Сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих, вопреки прогнозам дожили до 18 лет и уже сдают на права Недавно на американском телеканале Channel4 вышла передача Two Sisters One Body ("Две сестры — одно тело"). В программе рассказывают историю о двух девочках, которые родились сросшимися вниз от груди. Телезрители рассказали о своих впечатлениях в соцсетях.