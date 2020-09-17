В Мьянме родился двухголовый мальчик

В Мьянме родился ребёнок с двумя головами, об этом сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на руководителя больницы в Нейпьидо У Тун Тун.
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— Здоровье новорождённого хорошее, за исключением лишней головы. Я впервые вижу двухголового ребёнка. Поскольку малыш необычный, я решил, что ему нужен особый уход, и приказал перевести его в столичную детскую больницу, — отметил главврач.
Сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих, вопреки прогнозам дожили до 18 лет и уже сдают на праваНедавно на американском телеканале Channel4 вышла передача Two Sisters One Body ("Две сестры — одно тело"). В программе рассказывают историю о двух девочках, которые родились сросшимися вниз от груди. Телезрители рассказали о своих впечатлениях в соцсетях.
Роженица, 29-летняя Санда Мьин, поступила в медицинское учреждение со схватками на восьмом месяце беременности. Ей потребовалось кесарево сечение, поскольку одна из голов не смогла пройти родовые пути самостоятельно. Малыш стал вторым ребёнком в семье.
Мальчик весит 2,5 килограмма, у него один набор органов, все они функционируют нормально. Сейчас кроха находится в реанимации.
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Ранее в Колумбии родилась девочка с сиамским "близнецом-паразитом" внутри.