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В Мьянме родился двухголовый мальчик

Все органы новорождённого функционируют нормально, сейчас недоношенного кроху выхаживают в реанимации.

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В Мьянме родился ребёнок с двумя головами, об этом сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на руководителя больницы в Нейпьидо У Тун Тун.

Фото © Myanmar Times

Фото © Myanmar Times

Здоровье новорождённого хорошее, за исключением лишней головы. Я впервые вижу двухголового ребёнка. Поскольку малыш необычный, я решил, что ему нужен особый уход, и приказал перевести его в столичную детскую больницу, — отметил главврач.

Сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих, вопреки прогнозам дожили до 18 лет и уже сдают на права

Недавно на американском телеканале Channel4 вышла передача Two Sisters One Body ("Две сестры — одно тело"). В программе рассказывают историю о двух девочках, которые родились сросшимися вниз от груди. Телезрители рассказали о своих впечатлениях в соцсетях.

Роженица, 29-летняя Санда Мьин, поступила в медицинское учреждение со схватками на восьмом месяце беременности. Ей потребовалось кесарево сечение, поскольку одна из голов не смогла пройти родовые пути самостоятельно. Малыш стал вторым ребёнком в семье.

Мальчик весит 2,5 килограмма, у него один набор органов, все они функционируют нормально. Сейчас кроха находится в реанимации.

Ранее в Колумбии родилась девочка с сиамским "близнецом-паразитом" внутри.

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