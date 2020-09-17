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Регион
Опубликовано 17 сентября 2020, 23:41
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В Мьянме родился двухголовый мальчик

Все органы новорождённого функционируют нормально, сейчас недоношенного кроху выхаживают в реанимации.

В Мьянме родился ребёнок с двумя головами, об этом сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на руководителя больницы в Нейпьидо У Тун Тун.

Фото © Myanmar Times

Фото © Myanmar Times

Здоровье новорождённого хорошее, за исключением лишней головы. Я впервые вижу двухголового ребёнка. Поскольку малыш необычный, я решил, что ему нужен особый уход, и приказал перевести его в столичную детскую больницу, — отметил главврач.

Сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих, вопреки прогнозам дожили до 18 лет и уже сдают на права
Сиамские близнецы, у которых одно тело на двоих, вопреки прогнозам дожили до 18 лет и уже сдают на права

Роженица, 29-летняя Санда Мьин, поступила в медицинское учреждение со схватками на восьмом месяце беременности. Ей потребовалось кесарево сечение, поскольку одна из голов не смогла пройти родовые пути самостоятельно. Малыш стал вторым ребёнком в семье.

Мальчик весит 2,5 килограмма, у него один набор органов, все они функционируют нормально. Сейчас кроха находится в реанимации.

Ранее в Колумбии родилась девочка с сиамским "близнецом-паразитом" внутри.

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Дарья Хомякова
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