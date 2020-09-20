Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт серьёзное похолодание

Отмечается, что зима ожидается "мягкая и снежная".

1992

Нынешняя осень в российской столице будет относительно тёплой — до конца сентября температура не опустится ниже восьми градусов выше нуля, а первые серьёзные похолодания придут не раньше второй декады октября. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью "Вечерней Москве".

Учёный назвал регионы России, которые могут пострадать от потепления климата

Ряд стран, включая Россию, уже начали разрабатывать технологии для решения этой проблемы.

Серьёзных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным, — приводит её слова издание.

Макарова отмечает, что грядущая зима, как ожидается, тоже будет щадящей по отношению к москвичам, однако давать более точные прогнозы пока рано, это можно будет сделать в третьей декаде октября.

Ранее Лайф публиковал видеозаписи из российских регионов, где жителей уже "порадовал" первый снег.

Выбор редакции