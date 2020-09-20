В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт серьёзное похолодание

Нынешняя осень в российской столице будет относительно тёплой — до конца сентября температура не опустится ниже восьми градусов выше нуля, а первые серьёзные похолодания придут не раньше второй декады октября. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью "Вечерней Москве".

— Серьёзных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным, — приводит её слова издание.

Макарова отмечает, что грядущая зима, как ожидается, тоже будет щадящей по отношению к москвичам, однако давать более точные прогнозы пока рано, это можно будет сделать в третьей декаде октября.