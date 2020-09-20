"Страшно в подъезд выйти". В Приморье бывший зэк устроил притон в квартире и терроризирует соседей

Во Владивостоке в доме № 81 на улице Луговой поселился не очень замечательный сосед, который не играет на трубе. Мужчина был судим, а после выхода на свободу устроил притон в своей квартире и держит в страхе всех остальных жильцов. Отчаявшиеся жители дома написали о нём в соцсетях в попытке привлечь внимание к своей проблеме. Об этом сообщает портал VladNews.
Ничто не предвещало. Соседи рассказали Лайфу о пенсионере, который едва не выбросил внука в окноЗа мужчиной никогда не замечали агрессии. Видимо, не ожидали такой выходки и родители малыша.
— Страшно просто выйти в подъезд — в его квартире собрались все наркоманы и нечисть района, они в невменяемом состоянии нападают на жильцов дома: избили девушку, которая просто возвращалась с работы домой, избили и ограбили пенсионерку, — написал один из жильцов.
По его словам, самым страшным и опасным является даже не это, а тот факт, что экс-заключённый за время проживания уже дважды устраивал пожар в собственной квартире. Причём одно из возгораний едва не закончилось фатально для соседей мужчины, которые оказались отрезаны огнём от путей спасения, но "чудом" уцелели.
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Он также отметил, что в настоящий момент весь дом отключён от электричества, а также водоснабжения, рычагов повлиять на ситуацию у жильцов нет, поэтому они решились придать происходящее огласке. Публикация вызвала бурное обсуждение, некоторые пользователи соцсетей предложили написать заявление в полицию и заодно в прокуратуру, чтобы та проконтролировала ход решения проблемы. Другие посоветовали найти среди соседей "мужиков" и разобраться в ситуации самостоятельно.
Ранее Лайф сообщал, что в Кемеровской области пенсионер расстрелял семью соседей из-за бытового конфликта.
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