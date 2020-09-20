"Адовый жилец" с Airbnb вынес из арендованного дома вещей на 13 тысяч долларов и купил машину по карте хозяйки

Жительница австралийского города Брисбен на протяжении пяти лет сдавала свой дом посуточно с помощью популярного сервиса аренды жилья Airbnb, однако лишилась всего, что было в нём, после заселения "адового жильца", который за пять дней аренды вынес буквально всё ценное, что только можно было продать. Об этом сообщает NZ Herald.

— Утром я отправила ему СМС: "Как дела, как ты спал?" И он ответил: "Всё в порядке, спасибо". Я решила, что действительно всё в порядке, так как он живёт в полностью обустроенном доме, — рассказала она журналистам.

Когда "гость без аватара" в профиле съехал, женщина пришла проверить недвижимость, и оказалось, что порядком в доме и не пахло: все шкафчики и полки были буквально вывернуты наизнанку, всё ценное из них пропало, а оставшиеся вещи были разбросаны по всему дому. На стене отсутствовал 55-дюймовый телевизор, а в аптечке не хватало аппарата для лечения апноэ во сне.

Однако "вишенкой на торте" стала кража ноутбука женщины, на котором хранилась информация банковской карты. С её помощью злоумышленник также успел прикупить себе на eBay подержанный автомобиль и заказал кредитную карту, которую оформил, соответственно, на имя жертвы. Не считая этого, ущерб составил около 13 тысяч долларов США. Преступника ищет полиция.