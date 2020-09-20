"Адовый жилец" с Airbnb вынес из арендованного дома вещей на 13 тысяч долларов и купил машину по карте хозяйки

Жительница австралийского города Брисбен на протяжении пяти лет сдавала свой дом посуточно с помощью популярного сервиса аренды жилья Airbnb, однако лишилась всего, что было в нём, после заселения "адового жильца", который за пять дней аренды вынес буквально всё ценное, что только можно было продать. Об этом сообщает NZ Herald.
Жилец доказал арендодателю, что с домом всё в порядке, отправив ему чересчур креативные фотоАрендодатель попросил австралийца отправить ему фотографии в доказательство, что с домом всё в порядке. Парень выполнил просьбу с юмором, и фотографии быстро стали вирусными.
— Утром я отправила ему СМС: "Как дела, как ты спал?" И он ответил: "Всё в порядке, спасибо". Я решила, что действительно всё в порядке, так как он живёт в полностью обустроенном доме, — рассказала она журналистам.
Когда "гость без аватара" в профиле съехал, женщина пришла проверить недвижимость, и оказалось, что порядком в доме и не пахло: все шкафчики и полки были буквально вывернуты наизнанку, всё ценное из них пропало, а оставшиеся вещи были разбросаны по всему дому. На стене отсутствовал 55-дюймовый телевизор, а в аптечке не хватало аппарата для лечения апноэ во сне.
Целый остров сдаётся в аренду всего за 40 тыс. рублей в год, но есть некоторые неудобстваПомимо прочего придётся убедить правительство, что вредить флоре и фауне вы не планируете.
Однако "вишенкой на торте" стала кража ноутбука женщины, на котором хранилась информация банковской карты. С её помощью злоумышленник также успел прикупить себе на eBay подержанный автомобиль и заказал кредитную карту, которую оформил, соответственно, на имя жертвы. Не считая этого, ущерб составил около 13 тысяч долларов США. Преступника ищет полиция.
Ранее Лайф сообщал, что пользователи "Твиттера" нашли квартиру за 118 тысяч в месяц, планировка которой способна свести с ума любого.
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