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Более 80% российских компаний планируют сохранить удалёнку

Почти две трети позитивно встретили законопроект об удалённой работе.

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Большая часть российских компаний намерена сохранить дистанционный формат работы и в дальнейшем. Об этом говорится в опросе аналитического центра "Битрикс 24", сообщает RT.

Отмечается, что сразу 81% фирм планирует и дальше прибегать к возможности работы на удалёнке, 76% компаний используют подобный формат и ныне.

Эксперты назвали вакансии, на которых можно получить более 120 тысяч рублей на удалёнке

Правда, самая высокооплачиваемая работа является сезонной и выполнять её нужно лишь четыре месяца.

В свою очередь, 64% респондентов заявили, что поддерживают законопроект об удалённой работе, который поможет им в оформлении трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.

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