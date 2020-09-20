Более 80% российских компаний планируют сохранить удалёнку

Большая часть российских компаний намерена сохранить дистанционный формат работы и в дальнейшем. Об этом говорится в опросе аналитического центра "Битрикс 24", сообщает RT.
Отмечается, что сразу 81% фирм планирует и дальше прибегать к возможности работы на удалёнке, 76% компаний используют подобный формат и ныне.
Эксперты назвали вакансии, на которых можно получить более 120 тысяч рублей на удалёнкеПравда, самая высокооплачиваемая работа является сезонной и выполнять её нужно лишь четыре месяца.
В свою очередь, 64% респондентов заявили, что поддерживают законопроект об удалённой работе, который поможет им в оформлении трудовых отношений с дистанционными сотрудниками.
Лента новостей
"Страшно в подъезд выйти". В Приморье бывший зэк устроил притон в квартире и терроризирует соседей
сегодня в 05:52
Диетолог назвала самые полезные из дешёвых продуктов
сегодня в 05:28
"Адовый жилец" с Airbnb вынес из арендованного дома вещей на 13 тысяч долларов и купил машину по карте хозяйки
сегодня в 04:55