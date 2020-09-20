Инспектора ДПС из Петербурга обвиняют в "напористом" избиении дачника тяпкой

По данным издания, на теле потерпевшего было обнаружено как минимум 10 следов от ударов, несколько переломов фаланг пальцев, а также кистевых костей и многочисленные ссадины и гематомы. Инцидент произошёл ещё 9 мая, с тех пор устанавливалась личность нападавшего. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде, его руководство назначило служебную проверку.