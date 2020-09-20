Инспектора ДПС из Петербурга обвиняют в "напористом" избиении дачника тяпкой

Следователи СУ СКР по Ленинградской области предъявили обвинения в бытовом насилии старшему лейтенанту дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга, который избил незнакомца тяпкой. Об этом сообщает "Фонтанка".
Курьера Lamoda жестоко избили и изрезали ножом в Петербурге. Всё из-за парковкиЗлоумышленник оставил раненого истекать кровью на улице и сбежал.
— Инспектор, по версии следствия, на Пограничной улице посёлка Дубровка Всеволожского района из личной неприязни избил тяпкой ранее незнакомого ему человека, причём действовал методично и напористо, — говорится в сообщении.
По данным издания, на теле потерпевшего было обнаружено как минимум 10 следов от ударов, несколько переломов фаланг пальцев, а также кистевых костей и многочисленные ссадины и гематомы. Инцидент произошёл ещё 9 мая, с тех пор устанавливалась личность нападавшего. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде, его руководство назначило служебную проверку.
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