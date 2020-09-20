Учёный рассказал, почему вкус еды улучшается после того, как она полежала ночь в холодильнике

Учёный и экспериментальный психолог из Оксфордского университета Чарльз Спенс, который изучает еду, рассказал, почему людям нравится употреблять полежавшие в холодильнике блюда. Об этом сообщает Mirror.
Как утверждается, причина кроется в особых химических процессах, которые за ночь протекают в приготовленной еде в холодильнике. Чтобы объяснить свою теорию, исследователь привёл в пример индийское блюдо с карри.
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— Хотя в карри и так есть около двадцати или тридцати специй, они должны какое-то время контактировать друг с другом, чтобы невозможно было выделить вкус конкретной специи. Чем дольше блюдо контактирует с соусом, тем сильнее оно маринуется, что даёт ему новые вкусы, — отметил Спенс.
По словам учёного, то же самое происходит и с лазаньей, которая проходит процесс "тройной готовки".
— Недоеденная лазанья также проходит процесс тройной готовки: тушение мяса (первая готовка), запекание в духовке (вторая готовка) и разогревание недоеденных остатков (третья), — уточнил специалист.
Кроме того, стоит напомнить, что необходимо дать остыть пище перед тем, как класть её в холодильник. Иначе в еде начнут развиваться микроорганизмы, она испортится. Эксперты также советуют замораживать блюдо, если вы не собираетесь его вскоре доедать. Уточняется, что даже сырые яичные желтки можно замораживать, но к ним нужно добавить немного концентрированного сахарного сиропа, чтобы не разрушился белок.
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И ещё один важный совет — разогревайте еду перед употреблением. Большинство блюд можно подогреть в микроволновке, но некоторые лучше греть на плите.
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