Американец из мести выпотрошил бывшую и приготовил её органы на ужин

В американском штате Индиана суд присяжных признал местного жителя Джозефа Оберхансли виновным в деле шестилетней давности о жестоком убийстве его бывшей девушки Тэмми Джо Блэнтон. Об этом сообщает Daily news.

— Незадолго до убийства Блэнтон рассталась со своим 38-летним парнем. Она так его боялась, что поменяла в доме замки, по ночам наглухо закрывала все окна и подпирала двери мебелью, — говорится в сообщении.

В роковой день бывший ухажёр пришёл к дому женщины и начал ломиться внутрь, однако, пока он пытался это сделать, та успела вызвать полицию. Прибывшие на место полицейские не смогли задержать мужчину, он убежал. Посчитав инцидент исчерпанным, стражи порядка удалились.

Фото © Clark County, Ind., Sheriff's Office

На следующий день им стало известно, что агрессор, на которого накануне поступили жалобы от Блэнтон, не явился на работу, а в его профиле в соцсетях было необычное сообщение о том, что его "никто не остановит", ведь "потрачено столько сил". На что или на кого, в тексте не уточнялось, однако сотрудники на всякий случай решили проверить дом, куда вчера приезжали на вызов. Увиденное повергло в шок: обезображенный труп девушки с многочисленными ножевыми ранениями валялся на придомовом участке, накрытый брезентом, а все внутренние органы отсутствовали.

Подозрения моментально упали на мужчину, про которого говорила погибшая накануне. В ходе визита в его дом на кухне была обнаружена сковородка с остатками "ужина" и окровавленные щипцы. Сам он, по данным полиции, сразу признался в содеянном. Правда, позже на допросах и в интервью утверждал, что бывшую он не убивал. Якобы это сделали двое незнакомцев, которые нокаутировали его, а затем убили женщину.

Первоначально суд должен был пройти в 2016 году, однако на фоне психического состояния подсудимого процесс откладывался долгих шесть лет. В конечном итоге присяжные признали Оберхансли виновным в убийстве и краже со взломом, он может провести за решёткой всю оставшуюся жизнь.