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Полиция США заявила, что жертвы стрельбы в Рочестере не были целью нападения и погибли случайно

Отмечается, что ещё 14 пострадавших сейчас находятся в больницах.

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Фото © Twitter / Will Cleveland

Капитан полиции Фрэнк Амбрино заявил, что две жертвы стрельбы в американском Рочестере, штат Нью-Йорк, не были целью нападения и попали под пули случайно. Об этом сотрудник правоохранительных органов рассказал на специальной пресс-конференции.

Уточняется, что уже опознаны оба погибших, ими оказались 19-летние Джарвис Александр и Джакуяла Янг.

Джакуяла и Джарвис, скорее всего, не являлись объектами нападения. Две невинные жертвы со своими друзьями участвовали в вечеринке, — отметил Амбрино.

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В тяжёлом состоянии пострадавшие доставлены в больницу.

Он также добавил, что личности нападавших и их мотивы пока не установлены. Полицейский уточнил, что стрельба велась более минуты, а гильзы от оружия разбросаны по всему двору, где проходила вечеринка.

Добавим, что 14 пострадавших в возрасте от 17 до 23 лет были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.

Информация о массовой стрельбе в американском Рочестере появилась накануне. По данным полиции, вели огонь три или четыре человека.

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