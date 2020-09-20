Капитан полиции Фрэнк Амбрино заявил, что две жертвы стрельбы в американском Рочестере, штат Нью-Йорк, не были целью нападения и попали под пули случайно. Об этом сотрудник правоохранительных органов рассказал на специальной пресс-конференции.
Уточняется, что уже опознаны оба погибших, ими оказались 19-летние Джарвис Александр и Джакуяла Янг.
— Джакуяла и Джарвис, скорее всего, не являлись объектами нападения. Две невинные жертвы со своими друзьями участвовали в вечеринке, — отметил Амбрино.
В Калифорнии неизвестный расстрелял автомобиль с полицейскими — видеоВ тяжёлом состоянии пострадавшие доставлены в больницу.
Он также добавил, что личности нападавших и их мотивы пока не установлены. Полицейский уточнил, что стрельба велась более минуты, а гильзы от оружия разбросаны по всему двору, где проходила вечеринка.
Добавим, что 14 пострадавших в возрасте от 17 до 23 лет были доставлены в больницы, их жизни ничего не угрожает.
Информация о массовой стрельбе в американском Рочестере появилась накануне. По данным полиции, вели огонь три или четыре человека.
Лента новостей
Экс-премьер Украины заявил, что население страны за время независимости сократилось на 20 миллионов
сегодня в 02:56
Американец из мести выпотрошил бывшую и приготовил её органы на ужин
сегодня в 02:44
Полиция США заявила, что жертвы стрельбы в Рочестере не были целью нападения и погибли случайно
сегодня в 02:26